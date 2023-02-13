شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أرفض بشدة دخول أولادى التمثيل لأنها مهنة صعبة وقاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت النجمة هالة صدقى، عدم دخول أولادها المجال الفنى بسبب صعوبته وقسوته، وقالت النجمة هالة صدقى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "أعترض بشدة على دخول ولادى الفن لأنها مهنة قاسية وليس لها أى ضمان ولا تأمين، مهنتى بحبها وبحترمها وأتمنى ولادى يبقوا فيها لكن للأسف ملهاش ضمان وصعبة وقاسية ومش بتمنى أنهم يتعبوا التعب اللى تعبته فيها".

وعن الهجوم التى يتعرض له النجوم على السوشيال ميديا، ردت هالة صدقى قائلة: "طبيعى لو الفنانة مش ناجحة مش هتتهاجم ولو مش ناجحة محدش هيجيب سيرتها وده نوع من الأنواع و مبهتمش بالهجوم اللى بيحصل على السوشيال ميديا والتنمر".

وكرمت النجمة هالة صدقى، فى حفل افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما كرم النجم محمد رمضان، وأقيم حفل الافتتاح السبت الماضى فى معبد الأقصر.