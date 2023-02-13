شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار إضافية لفيلم توم هانكس A Man Called Otto فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات الفيلم الجديد A Man Called Otto للممثل العالمى توم هانكس بـ حوالى 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 85 مليونًا و980 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 30 ديسمبر من العام الماضى بدور العرض الأمريكية، وطرح العمل يوم 13 يناير الماضى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 55 مليونًا و580 ألف دولار بـ 4 دور عرض أمريكية، و30 مليونًا و400 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور في إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلي المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove"للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

فيلم A Man Called Otto من إخراج مارك فورستر، ومن كتابة ديفيد ماجي، فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، توني بينجهام، ليلي كوزوب، كاميرون بريتون، خوانيتا جينينجز، بيتر لوسون جونز، ماكس بافيل، كايلي هيمان.

وكان قد أظهر النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، كيمياء وإنسجام بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الثالث عشر الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.