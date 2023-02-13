شكرا لقرائتكم خبر عن "هيجيلى موجوع" أغنية لـ تامر عاشور بتوقيع عمرو الخضرى والشاذلى وعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر عاشور في أغنية جديدة تحمل اسم "هيجيلى موجوع" من كلمات محمود عليم وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى وتنتمى إلى طابع أغانى الدراما، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتشهد عددًا من المفاجآت.

ويكرر تامر عاشور تعاونه مع نفس فريق الأغنية حيث تعاون معهم سابقًا في أغنية "تيجى نتراهن" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وحل مؤخرًا تامر عاشور ضيفًا على النجمة أنغام في برنامجها "أنغام" على قناة DMC يومي الخميس الجمعة الماضيين، وقالت أنغام فى تقديم ضيفها تامر عاشور: "انت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده ما يمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشفت أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى سماعى".