شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة فوكس نيوز تشن هجومًا على ليوناردو دى كابريو بسبب علاقته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أصداء علاقة ليوناردو دي كابريو بعارضة الأزياء البالغة من العمر 19 عامًا تسيطر على أخبار النجم الشهير، فرغم نفى مصدر مقرب منه العلاقة برمتها إلا أن الصحف والمواقع لا تزال تتابع عن قرب ولم تستغرب الأمر خاصة أنه معروف عنه بجدول علاقاته أن صديقاته لم تزد أعمارهن على 25 عامًا، إلا أن نزول السن لتحت الـ 20 كان أكثر غرابة ودهشة من قبل المتابعين.



مذيعة فوكس نيوز

الهجوم على نجم هوليود والسخرية لم تقف عند رواد تويتر، وإنما وصلت إلى مشاهير مثل مذيعة فوكس نيوز السابقة ميجين كيلي، والتى وصفت انتقدت ولعه بمواعدة شابات خلال أحد البرامج التي قالت فيها غاضبة: "إنه الآن يواعد مراهقًا، بالمعنى الحرفي للكلمة". "إنه سيستمر في مواعدة المراهقين لبقية حياته".

جدير بالذكر أن ليوناردو دى كابريو ارتبط منذ انفصاله عن كاميلا مورنو بخمس أسماء إلى الآن منهن من لم يتأكد ارتباطه بهن، ومنهن ما أكدت الأخبار وجود علاقة جمعته بهن بداية من جيجى حديد، إلى فيكتوريا لاماس.