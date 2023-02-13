شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي حفل عيد الحب فى الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الإثنين النجم علي الحجار، حفلاً غنائيًا تزامنًا مع عيد الحب، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ومن المقرر أن يقدم الحجار مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.

وأحيا مؤخرًا الفنان الكبير على الحجار ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار بالمشاركة في حفل غنائى أقيم بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد، وقدم الحجار بالحفل باقة مميزة من أغانية التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين"، بالإضافة إلى عدد من أغانى الراحل أحمد الحجار منهم أغنية "عود"

ويتميّز الحجار بقوة صوته وعذوبته، ويطلق عليه لقب "الحنجرة الذهبية"، وأصدر، خلال مسيرته المهنية الطويلة، عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، وشارك في باقة متنوعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأصبحت أغانيه راسخة في ذاكرة جمهور الفن الهادف.