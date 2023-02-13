ياسمين عبدالعزيز تصدم متابعيها بعد ظهورها بشفاه منتفخة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:47 صباحاً - صدمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بعد ظهورها بملامح غريبة في كواليس إعلان جديد تصوره ليتم عرضه في رمضان 2023.

وظهرت ياسمين عبد العزيز كأنها خضعت لعملية حقن في الوجه، فقد ظهرت بشفاه كبيرة مع لون أحمر صارخ وخدود منتفخة، ما أثار التساؤلات مجدداً حول خضوعها لمشرط الجراح التجميلي.

لكن ما ظهرت به النجمة المصرية هو “فلتر” من تطبيق الصور “انستغرام”.