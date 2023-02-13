جمال سليمان: “من العار والمعيب ان تبقى هناك معابر مغلقة بين السوريين”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 فبراير 2023 02:47 صباحاً - أعرب الفنان السوري جمال سليمان، عن حزنه لحال الناس في سوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي، قائلًا إن الناس تعيش الآن في العراء وأكثر من 40 ألف عائلة يعيشون بالعراء في ظل ظروف مناخية صعبة ودون كهرباء أو ماء.
وأكد الفنان جمال سليمان، خلال مداخلة عبر الفيديو لقناة “الحدث”، مساء الأحد، أنه من العار والمعيب أن تبقى المعابر مغلقة بين المناطق السورية الآن، أو أن يتم التفاوض والمساومة على المساعدات.
وشدد جمال سليمان، على أن كل الاعتبارات السياسية والصراعات يجب نسيانها الآن بسبب الكارثة الإنسانية التي نواجهها، في رسالة وجهها لجميع الأطراف في الداخل.
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