شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس خلال عدة صور من نزهتها مع ابنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لورانس تركز خلال الفترة الحالية على الاستمتاع بصحبة مولودها من خلال التنزه سويًا مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي مؤخرًا بواسطة صورتين ظهرت فيها النجمة الشهيرة وهي تحمل مولودها في حين كانت تدفع سيارته خلال صورة أخرى.



لورانس تحمل ابنها

ويأتى ذلك بعدما التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثلة الشهيرة جينيفر لورانس والبالغة من العمر 32 عاما، أثناء تواجدها فى بيفرلى هيلز، حيث بدت على طريقة سيدات الأعمال مثلما عكست إطلالتها وفقاً لما تم وصفه من جانب مواقع أجنبية منها ديلى ميل التى تطرقت لذلك خلال تقرير أكدت فيه أن لورانس والتى تمتلك فى رصيدها جائزة أوسكار أفضل ممثلة كانت فى اجتماع حول مشروع فنى جديد لم يتطرق التقرير إلى تفاصيله.



لورانس

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.