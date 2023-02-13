شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى: فخور بأنى عشت فى زمن فاروق إبراهيم وكنت صديقا لهذا المصور العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فخره وحبه لمصور الرؤساء ونجوم الفن العظماء المصور الكبير فاروق إبراهيم.





وقال الكاتب الصحفي يسرى الفخرانى، خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فخور أنني عشت زمن فاروق إبراهيم وكنت صديقا لهذا المصور الفوتوغرافي الطفل العملاق، فاروق مصور الرؤساء ناصر والسادات ومبارك، مصور العظماء حليم وفريد وثومة وسعاد وفاتن".

وأضاف يسرى الفخرانى حديثه عن فاروق إبراهيم: "العملاق الذي بدأها صبي صغير في معمل تحميض صور، علم نفسه التصوير وذروة أعماله هو الألبوم الخاص الذي تركه عن السادات حتي أنه صور غرفة نومه وحمامه الخاص، كذلك حليم الذي منحه حق تصويره في كل حالاته".

وتابع يسرى الفخرانى: "فاروق إبراهيم يستحق كتابا عن شخص متميز جدا، في عز نجوميته هو أكثر الناس تواضعا، وفي عز ثرائه هو أكثرهم فقرا، تركيبة لا تتكرر من المرح والمحبة، مصور اللحظة التي يعرف وحده كيف يوقفها لكي يري داخل الأخريين بوضوح".