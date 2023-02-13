شكرا لقرائتكم خبر عن " مش ده اللي اختارته" أحدث أغانى مغنى التراب ليجى سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مغنى التراب ليجي-سي أغنية الجديدة مش ده اللي اختارته، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديو يوتيوب، منذ ساعات وظهر اسم الأغنية في تريندات يوتيوب في المركز السادس، وحازت على إعجاب الكثيرين من متابعى المغنى.

وهذه كلمات الأغنية:

نفسي أحكيلك على الي داير جوايا .

وانتي مش معايا .

بس مش ده الي أختارته .

مش ده الي أختارته .

وأنا نفسي أحكيلك على الي داير جوايا .

وانتي مش معايا .

بس تقريبا مش ده الي أختارته .

مش ده الي أختارته .

فيه سنين من عمري بتتقص .

وبسيح وانا بستنى الرد .

ببقى فحاله ومبتخلصش .

بكره نفسي ومن غير قصد .

بقلب ف الي كان . وانا هلكان .

مين يشدك لو الدنيا هداك؟ .

بتلف عداد ، بس انا مش عداء .

مفيش خطوات انا بمشي على الخطاوي.

الأحداث اشاره معدتش المره دي.

في لحظه أنكسارك الكون بيبقى فاضي .

انا ف خناقه مبتخلصش بالتراضي .

هل انا راضي على الي أنا فيه .

سؤال عمري ما لقيت إجابه ليه .

كل حاجه بتحصل ف مفيش .

لسه ناسي نفسي ومنستكيش .

تاخدي الباقي من عمري لو فاضل فيه يوم .

لو فاضلي ساعه هامشيها وأروح .

بمثل ف مشهد الضيقه ف سطور .

انا سنه ف الظلمه ودقيقه ف النور .

كان نفسي الوقت ميفوتش .

الحته الي جوايا ليكي متموتش .

بس بكتم ف قلبي ودماغي متقولش.

كان نفسي مسكتش .

نفسي أحكيلك على الي داير جوايا .

وانتي مش معايا .

بس مش ده الي أختارته .

بس مش ده الي أختارته .

نفسي أحكيلك على الي داير جوايا .

وانتي مش معايا .

بس مش ده الي أختارته .

بس مش ده الي أختارته .