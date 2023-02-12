شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تكشف عن الإعلان الرسمى لفيلم Luther: The Fallen Sun.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن الإعلان الرسمي لفيلمها الأحدث Luther: The Fallen Sun بطولة النجم العالمي أدريس إلبا، والمقرر طرحه في 10 مارس المقبل عبر المنصة، وهو العمل المستوحى من المسلسل التلفزيوني الشهير الذى يحمل نفس الاسم.

ويتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل خطير ينشر الرعب بين سكان لندن، بينما يقبع المحقق اللامع جون لوثر (إدريس إلبا) خلف القضبان، إلا أن يقرر الهروب من السجن للقبض على المختل الذي يبتزه إلكترونيًا بأية وسيلة كانت، بعد فشله في القبض عليه في المرة الأولى.

الفيلم من إخراج جيمي باين ومن بطولة النجم إدريس ألبا وسينثيا إريفو وآندي سركيس ودرموت كرولي، الذي يعود بدور مارتن شينك، ومن تأليف نيل كروس، وطاقم الإنتاج كلاً من بيتر شرنين وجينو توبينغ وديفيد ريدي ونيل كروس وإدريس ألبا، والإنتاج التنفيذي بالتعاون مع كلاً من دان فينلي وبرندن فيغرسون وميكي إمريش وكرس ثيكير وبريسيلا باريش.

وكان الممثل إدريس إلبا تعاقد على عمل جديد مكون من 7 أجزاء مع إحدى المنصات العالمية، يحمل اسم Hijack، ويلعب فيه إدريس ألبا دور مفاوض الأعمال البارع Sam Nelson على أن يحمل العمل مفاجآت كثيرة يتضمنها المشروع الذى تعاقد عليه إدريس ألبا مؤخرًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلي ميل.