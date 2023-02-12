شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تنفى شائعة تعرض حلمى بكر لوعكة صحية جديدة بعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت نقابة المهن الموسيقية الشائعة التي تداولت عن تعرض الموسيقار حلمى بكر لوعكة صحية بعد خروجه من المستشفى اليوم، وأكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس النقابة أنها أجرت اتصالاً هاتفيًا مع حلمى بكر وتأكدت أنه بخير ولا صحة لما نشر حول تعرضه لوعكة صحية جديدة.

وغادر الموسيقار حلمى بكر المستشفى، الذى كان يتواجد به، بعد فترة علاج دامت 24 يومًا، وهو يتواجد حاليًا بمنزله بعد تحسن حالته، ووجه حلمي بكر الشكر لنقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفى كامل، على الوقوف بجانبه في هذه المحنة وأعضاء الجمعية العمومية وجموع الفنانين وغير الفنانين الذين اهتموا بالسؤال عن صحته.ولكل جمهوره الذى كان يحرص على متابعة حالته الصحية.

كما وجه الشكر لابنته ريهام على تفريغ طاقتها في الحصول على رضا والدها والعمل على إعداد وجبات طعام لتناولهما سويا لكسر الملل وإدخال السعادة عليه في محنته.

وكان النجم حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشف فى تصريح لـ"الخليج 365" تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر، مطمئنًا محبيه بأنه بحالة صحية جيدة.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى وبقاءه داخل العناية المركزة.