شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس ومحمد الكيلانى يستأنفان تصوير "المكلكعين" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج حسن البلاسي، تصوير فيلم "المكلكعين" الأسبوع المقبل حيث صور عددًا كبيرًا من مشاهد الفيلم مع محمد الكيلاني ورنا رئيس وظهروا بلوك مختلف تمامًا ومميز يناسب أحداث الفيلم وذلك في مدينة نصر.

فيلم "المكلكعين" بطولة محمد الكيلاني، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، وعصام صاصا ويعتبر التجربة التمثيلية الأولي له وإخراج حسن البلاسي وتأليف أحمد عثمان.

والفيلم يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وإبرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين وهناك عدد كبير من المفاجآت التي سوف يتم إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل "ملف سري" وتم عرضه موسم رمضان الماضي بطولة هاني سلامة، عائشة بن احمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي وعدد كبير من نجوم الفن وإنتاج فنون مصر.