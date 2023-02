شكرا لقرائتكم خبر عن Titanic فى المركز الثاني لشباك التذاكر الكورى بعد إعادة طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Titanic " المعاد إصداره إيرادات قوية في شباك التذاكر الكوري خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليصل في المركز الثاني بعدالأداء الرائع لـ "The First Slam Dunk"، ليحقق إجالمي إيرادات 23.2 مليون دولار.

احتلت الرسوم المتحركة اليابانية المركز الأول في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي - وهي السادسة في نهاية الأسبوع عند إطلاقها، بعد أن كانت خلف فيلم جيمس كاميرون الأخير "Avatar: The Way of Water" خلال الأسابيع الأربعة الأولى.