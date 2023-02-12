Titanic فى المركز الثاني لشباك التذاكر الكورى بعد إعادة طرحه

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Titanic " المعاد إصداره إيرادات قوية في شباك التذاكر الكوري خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليصل في المركز الثاني بعدالأداء الرائع لـ "The First Slam Dunk"، ليحقق إجالمي إيرادات 23.2 مليون دولار.

احتلت الرسوم المتحركة اليابانية المركز الأول في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي - وهي السادسة في نهاية الأسبوع عند إطلاقها، بعد أن كانت خلف فيلم جيمس كاميرون الأخير "Avatar: The Way of Water" خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

وكان قد عرض فيلم تيتانيك من جديد بعد طرحه يوم 19 ديسمبر من عام 1997، بداية من 8 فبراير الجارى، من خلال 40 حفلة يوميا، بـ 14 دارعرض بجمهورية مصر العربية، ذلك احتفالا بمرور 25 عاما على عرض الفيلم بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، وفقا لتقرير على أحد المواقع الأجنبية.

على أن يتم عرض الفيلم الذي حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في وقتها، بتقنية الـ 4K، و 3D، كما يصادف طرح العمل من جديد الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للفيلم الذى أخرجه المخرج العالمى جيمس كاميرون الذي حقق أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر.

وذلك بعد أن طرح صناع الفيلم الأسطورى Titanic أفيش جديد مع إعادة عرضه فى السينمات بإيطاليا وفرنسا والسويد بتقنية4G بعد 25 سنة من إنتاجه. وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون.

فيلم titanic تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى، وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخصا حتفهم.