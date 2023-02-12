شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز مع زوجها مايكل دوجلاس وابنها من أجل The Ant-Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يحرص الثنائى كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس على الاهتمام بعائلتهما ووضعهما في المقام الأول دائمًا، مثلما ظهر مؤخرًا حينما كانا بجوار ابنهما ديلان وسط اهتمام المصورين بالتقاط الصور التذكارية للعائلة خلال افتتاحية فيلم The Ant-Man في لوس أنجلوس، والذى يشارك فيه دوجلاس.



كاثرين زيتا وزوجها وابنهما

من ناحية أخرى سبق وحرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام، ونشر صورة لهما معًا نهاية العام الماضى، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا، وذلك فى التاسع عشر من نوفمبر الماضى.



كاثرين فى صور سابقة

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".



صورة سابقة لـ كاثرين زيتا جونز

من ناحية أخرى احتفلت كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53 فى وقت سابق خلال شهر سبتمبر، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز أدوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.