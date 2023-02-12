«أسرار رنا» تفوز بجائزة معرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منذ أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يعتبر المهرجان الثقافى المصرى السنوى الأهم. ووجّه المعرض فى دورته لهذا العام، اهتماماً خاصاً لأدب الطفل، حيث تم اختيار الأديب الراحل كامل الكيلانى (1897-1959) رائد أدب الأطفال كشخصية للمعرض، وضمن جوائز الدورة الرابعة والخمسين للمعرض، التى وزعت بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين العساسى، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كان لأدب الطفل نصيب مهم.

وقد قُدمت جائزة أفضل كتاب للطفل مناصفة لكل من الدكتورة هند الشلقانى عن كتابها «أسرار رنا» الموجه لفئة اليافعين، والكاتب وليد طاهر عن كتابه «بحر وجبل» الموجه لفئة الأطفال، وضمَّت لجنة التحكيم كلا من الأستاذ حسين الزناتى، والأستاذ أحمد اللباد، والأستاذة سماح أبو بكر عزت.

وصرَّحت الكاتبة الدكتورة هند الشلقانى مؤلفة رواية «أسرار رنا»، بأن الرواية موجهة لليافعين وهى السن الواقعة بين الطفولة والشباب، وهم فئة تقل فى المكتبة العربية الكتابات الموجهة إليها رغم أهميتها الكبيرة، نظرًا لأنها فترة تكوين مهمة لعقل وثقافة الشباب من الجنسين.

وعن القضايا التى طرحتها رواية «أسرار رنا»، أوضحت الدكتورة هند الشلقانى أن الرواية عبارة عن يوميات مكتوبة بقلم الفتاة رنا البالغة من العمر 14 سنة

والتى تنتقل مع والدتها الى محافظة البحيرة فى العام الذى شهد حادثة السيول التى تعرضت لها مصر وخاصة محافظات الدلتا والتى أعقبها انتشار وباء كورونا . وترصد الرواية عبر عينى رنا ووعيها البريء وأحاسيسها المرهفة مجموعة كبيرة من الأحداث تتضمن أزمات عائلية ومسائل اجتماعية إنسانية تتعلق بالعلاقات الأسرية والصداقة، وأهمية العمل والتعاون وحب المساعدة وتتعلق بحياة وعطاء المسنين وبخطأ الأحكام المسبقة التى قد نطلقها على الآخرين.

وأكدت المؤلفة أن الكتابة للأطفال بوجه عام، ورغم أنها تحمّل الكاتب مسئولية أخلاقية كبيرة، لكنها لابد أن تبتعد عن الخطابة والوعظ المباشر، لأن الطفل واليافع هو شخص شديد الحساسية وسينفر من الحاجز النفسى الذى يخلقه الوعظ المباشر.

وعن مشروعاتها المستقبلية، أوضحت الدكتورة هند الشلقانى أنها تعد لنشر مجموعة قصصية للكبار وأخرى للأطفال.