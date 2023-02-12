شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توضح موقف عازف الأورج محمد عبد السلام.. مدان بـ 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، موقف عازف الأورج محمد عبد السلام ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقة عليه لبعض المتعهدين.

وقال عضو المجلس إنه تم عمل استئناف للحكم الصادر ضد محمد عبد السلام لعدم حضوره المعارضة ووعد بإحضار 50 ألف جنيه المتبقية من التزاماته المالية في أقرب وقت.

وكان كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين وعضو مجلس الإدارة، بأن النقابة رفعت قرار إيقاف عزاف الأورج الشهير محمد عبد السلام، وذلك بعدما قام عماد شقيقه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه للنقابة، ورفعت النقابة القرار لمدة 15 يوما لحين سداد باقي المبلغ حيث يتبقى 50 ألف من أصل 150 ألف جنيه، وهو إجمالي مستحقات لأحد المتعهدين الذي لم يلتزم عبد السلام معه.

وقاما نقابة الموسيقيين بفتح تحقيق مع عازف الأورج محمد عبد السلام في مقر نقابة الموسيقيين بحضور النقيب مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى وعدد من أعضاء مكتب النقابة، بعد أن وجهت له بلاغات بالتهرب من إحياء حفلات تعاقد عليها بناء على شكوى من متعهد حفلات.

وقام نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتصالح بين الطرفين، على أن يحل عبد السلام الأمور المادية مع متعهد الحفلات وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بإيقاف عبد السلام، جاء فيه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي.