حلمى بكر يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.. صور

القاهرة - سامية سيد - غادر الموسيقار حلمى بكر المستشفى الذى كان يتواجد به، بعد فترة علاج دامت 24 يوما، وهو يتواجد حاليا بمنزله بعد تحسن حالته، ووجه حلمي بكر الشكر لنقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفى كامل، على الوقوف بجانبه في هذه المحنة وأعضاء الجمعية العمومية وجموع الفنانين وغير الفنانين الذين اهتموا بالسؤال عن صحته.ولكل جمهوره الذى كان يحرص على متابعة حالته الصحية.

كما وجه الشكر لابنته ريهام على تفريغ طاقتها في الحصول على رضا والدها والعمل على إعداد وجبات طعام لتناولهما سويا لكسر الملل وإدخال السعادة عليه في محنته.