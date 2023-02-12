شكرا لقرائتكم خبر عن جينا أورتيجا تبكى بسبب تسارع جدول تصوير Wednesday.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن بعض التفاصيل خلف كواليس تصوير المسلسل الشهير Wednesday، والتي أظهرت الجانب الآخر لعملية التصوير، حيث أكدت التقارير عن تعرض النجمة العالمية جينا أورتيجا لنوبات بكاء شديدة بسبب تسارع عملية تصوير المشاهد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة فاريتي، فإن أورتيجا تعرضت لنوبات بكاء شديدة بسبب عدم قدرتها على النوم بشكل جيد بسبب جدول التصوير الصارم، بينما كان لديها الكثير من دروس تعلم اللغة الألمانية ومهارة التجديف ولعب التشيلو لتتماشي مع شخصيتها المعقدة في التسلسل الدرامي.

ونقلت أورتيجا في تصريحاتها الأخيرة "كنت احظي يوميا بساعتين فقط للراحة، بعد يوم شاق في العمل يستمر من 12 لــ 14س ساعة يوميا في عملية التصوير ومن ثم الذهاب الى الحصول على درس خاص لتعلم اللغة الألمانية ومن ثم مدرس التشيلو الخاص بي الذى كان ينتظرني يوميا"، وأضافت الممثلة إنها بدأت دروس المبارزة والتشيلو قبل شهرين من التصوير، واستمرت خلال فترة التصوير التي استمرت ثمانية أشهر في رومانيا، قالت إن تسلسل التشيلو "Paint it Black" كان من الصعب إتقانه بشكل خاص ، حيث كان عليها تغيير المعلمين عند السفر إلى الخارج وتصوير قطعة مصنوعة بدقة لشخصين في التشيلو مع واحدة فقط.

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بدورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا من بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد ​​أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي، جيمي ماكشين، بيرسي هاينز وايت، هانتر دوهان، إيما مايرز، جوي صنداي، نعومي أوجاوا، موسى مصطفى، جورجي فارمر، ريكي ليندهوم، وكريستينا ريتشي.

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.