شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى تطمئن جمهورها: مجرد وعكة صحية والحمد لله بقيت زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة فادية عبد الغنى لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وطمأنت جمهورها ومحبيها من خلال ”الخليج 365” في تصريحات خاصة قالت خلالها: "أنا الحمد لله بخير وكويسة زى الفل كانت مجرد وعكة صحية شوية برد وإجهاد وبقيت زى الفل ونحمد ربنا، وان شاء الله خلال أيام أرجع للتصوير".

يذكر أن الفنانة فادية عبد الغنى شاركت في رمضان الماضى بعملين دراميين الأول هو مسلسل "فاتن أمل حربى" والذى تناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما المسلسل الثانى هو مسلسل دايما عامر" والذى يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.