شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تقود "فيسبا" داخل لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت باريس جاكسون بصورة عادية أثناء ركوبها "فيسبا" داخل لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضية، حيث ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا زيًا باللونين البني والأبيض مع بنطلون جينز أزرق.

وكي تكون ابنة مايكل جاسكون مناسبة لركوب الفيسبا ارتدت خوذة دراجة نارية بيضاء فوق رأسها.



باريس جاكسون

وقد توفى مايكل جاكسون توفى عن عمر 50 عامًا بعد تعرضه لسكتة قلبية ناجمة عن المخدرات فى 2009 بمنزله بلوس أنجلوس، وتم سجن طبيبه الشخصى فى ذلك الوقت الدكتور كونراد موراى بتهمة القتل غير العمد.

وولد مايكل جاكسون في 29 أغسطس 1958 في جاري بولاية إنديانا، بدأ جاكسون الأداء مع إخوته الأربعة في فرقة البوب جاكسون عندما كان طفلاً، وسجلت المجموعة أول أغنية فردية لها في عام 1969 بأغنية "I Want You Back". في سن الحادية عشرة، كان جاكسون يظهر على شاشة التلفزيون، وبحلول سن الرابعة عشرة أصدر أول ألبوم منفرد له.

بدأ مايكل جاكسون كمغنى فى فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغنى الأساسى فى فرقة العائلة التى حملت اسم The Jacksons.