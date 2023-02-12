كشف صحفي لبناني حقيقة تبرع الفنانة نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بعد أن أثارت الأنباء المتداولة عن هذا التبرع حالة من الجدل وشكك البعض في المبلغ من بينهم الفنانة أحلام الإماراتية وشمس الكويتية.

حقيقة تبرع نجوى كرم بـ 2 مليون دولار لمنكوبي الزلزال

وأوضح الصحفي اللبناني جهاد أيوب، في اتصال هاتفي مع الإعلامية نضال الأحمدية أنه حل على أسماء المتبرعين وحجم التبرعات التي توجهت لمنكوبي الزلزال من المشاهير.ولفت إلى أنه استند في معلوماته إلى مصادر حكومية مطلعة، موضحا إلى إمكانية خطأ المصدر في تقدير المبلغ أو العملة النقدية التي قدمت بها نجوى كرم التبرع.

وأشار إلى إمكانية تبرع نجوى كرم بالمبلغ كاملاً في جزء منه اعتماداً على أموال بعض المستثمرين الذين أرادوا مساندة المنكوبين في سوريا.وأكد أنه لا يملك المعلومات الكافية حول كيفية قيام الفنانة نجوى كرم بجمع مبلغ مليوني دولار، ولا حول الطريقة التي تبرعت بها لإغاثة المتضررين.

جهاد أيوب ينتقد سخرية أحلام من خبر تبرع نجوى كرم

وانتقد الصحافي اللبناني حملة الهجوم التي خاضعها البعض ضد نجوى كرم خاصة التعليقات الساخرة التي وجهتها أحلام الشامسي مؤكداً أن الأمر غير مقبول خاصة مع تزايد أعداد الوفيات والمصابين جراء الزلزال.وحول عدم رد نجوى كرم على السخرية والانتقادات التي طالتها حول تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار وعدم نفيها الخبر يعد بمثابة تأكيد منها لصحة الأنباء المتداولة حول تقديمها المساعدة للشعب السوري المنكوب جراء الزلزال.وأكد أنه على استعداد للاعتذار من الجمهور، حال ثبُت زيف الخبر وعدم صدق مصدره، وذلك من باب المهنية واحتراماً لمتابعيه.

أحلام تشكك في تبرع نجوى كرم لضحايا زلزال سورية

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي شككت في صحة الأنباء المتداولة حول تبرع نجوى كرم بـ 2 مليون دولار لصالح المتضررين من زلزال سورية، وذلك في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الشخصي في تويتر.

وجاء نص تعليق أحلام الشامسي الذي أعادت شمس الكويتية نشره: "والله ما شاء الله على النفاق تبرعت بـ 2 مليون دولار وما قالت وأنت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى؟". وأضافت: "أرجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال؟! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصّروا من أول ولا راح يقصرون من تالي".

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