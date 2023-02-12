شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تقرر منع سكرتير النقابة السابق من مزاولة المهنة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، معاقبة أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، حيث أصدرت النقابة بيانًا رسميًا جاء فيه: أصدر مجلس التأديب قرارًا حسم فيه إدانة أحمد رمضان أحمد شعبان المحال إلى التأديب بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادتين 61 و62 من القانون رقم 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية.

وتابع بيان نقابة الموسيقيين: وتوجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيًا".

وأضاف البيان: "من ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقًا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيًا مزاولة المهنة طوال مدة المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، وإذا زاول أي عمل خلال فترة العقوبة يتم شطب اسمه نهائيًا من الجداول بالنقابة".

واختتم البيان: "وقد تجلى القرار في أوضح صورة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبة التأديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض".