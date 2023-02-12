موسيقى عمر خيرت من جديد في الأوبرا (الإثنين والثلاثاء)

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره بموسيقاه داخل أرجاء الأوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

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موعد الحفل الجديد لعمر خيرت في الأوبرا

ومن المقرر ان يقام الحفل الإثنين والثلاثاء الموافق 20 21 فبراير الجاري، على المسرح الكبير، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

معلومات حول عمر خيرت

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح

شخصيته الموسيقية

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية

الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1983