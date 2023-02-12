فعاليات مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري.

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تفاصيل أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 2023

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

كما ينافس في قائمة المسابقة الروائية الدولية 20 عملا تعرض عربيا وأفريقيا للمرة الأولى في الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي:

1- آڤا- أمريكا

تدور أحداث الفيلم حول آفا، التي بعد فترة وجيزة من فقدان شريك حياتها، يتم تشخيصها بمرض الزهايمر في مراحلة المبكرة، وبينما تستمر في التنقل في الحياة بمفردها وتدرك ما تنطوي عليه حالتها، تقرر آفا السيطرة على ما تبقى من حياتها.

نبذة عن المخرج: أيوب الجمل مخرج وكاتب ومنتج مغربي، حصل على درجة البكالوريوس في السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى درجة الماجستير

في صناعة الأفلام الوثائقية من جامعة عبد المالك السعدي في مرتيل، المغرب، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الماجستير في الأفلام الخيالية من جامعة مدينة نيويورك.

2- ثلاث حبات ملح - فرنسا

يحكي الفيلم عن شقيقتين، يبلغ عمرهما 8 و5 سنوات يقضيان وقتهما بمفردهما بالمنزل، في وسط الريف.

تبلع إلسا، الصغرى، ثلاث حبات من الملح الخشن، وتبلغها جوديث أنها محكوم عليها بالموت بسبب الجفاف، ولديها بضع ساعات فقط لتعيشها، حين تقلب عودة والدتهما، بسلوكها المتحمس والمحموم، مصير الأسرة رأسًا على عقب.