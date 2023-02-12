علي الحجار يحتفل بعيد الحب في الأوبرا (غدًا)

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان الكبير علي الحجار حفله الغنائي الجديد، داخل أرجاء الأوبرا المصرية، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب المقامة هناك.

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موعد حفل علي الحجار في الاوبرا

من المقرر أن يقام الحفل، غدًا الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، ويفتتح الحفل الفنانة إيمان عبدالغني والفنان أحمد عفت بقيادة موسيقية لـ د. محمد الموجي.

شروط حفلات عيد الحب في الأوبرا

جاءت حفلات عيد الحب بعدد من الشروط الواجب تطبيقها قبل الدخول إلى مسرح الحفل، كالآتي:

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق

بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت وكرافتة)

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.