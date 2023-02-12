ماجد المهندس في حفل جديد بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان ماجد المهندس، جمهوره في حفل غنائي جديد بالإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

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موعد حفل ماجد المهندس في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 17 من فبراير على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

ماجد المهندس في فبراير الكويت 2023

أحيا المهندس حديثًا حفله الغنائي مع نانسي عجرم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2023، والذي شهد حضور كامل العدد.

ويتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة

والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.

أحدث أغاني ماجد المهندس وعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد من خلال أغنية "وعرفتك"، التي سجلت أكثر من 57 مليون مشاهدة،

وتقول كلماتها"و عرفتك .. ضحكت الدنيا .. و لمستك .. دبت انا ف ثانيه .. و حضنتك .. حضن حاجه تانيه .. ولا ف الخيال على بعضنا .. يالا نتعود .. دي الليله .. مش هتتعوض ده انا وانت .. قربنا مزود .. فوق الخيال ... وريني .. دنيتك اكتر .. انا هدي .. عمري ما استكتر من عمري .. يالا خد اكتر .. عمرك يطول .. دي عيونهم .. كلها علينا وشاغلهم .. حتى اسامينا يا هوانا .. يالا ودينا .. فوق كل دول .. و قابلتك .. قلبي راح مني و لقربك .. راح مطمني والدنيا .. وانت بين حضني .. ولا جت في بال".