كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 06:50 مساءً - أعلنت الممثلة التركية هازال كايا استقبالها لمولودها الثاني وهي “أنثى” صباح يوم أمس السبت في إحدى مستشفيات مدينة أسطنبول .
نشرت هازال كايا صورا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في إحداها وهي تحتضن طفلتها التي أطلقت عليها اسم “ليلى ثريا” وتقبلها .
وفي صورة أخرى ظهرت النجمة التركية وهي تحمل طفلتها بين ذراعيها وبجانبها زوجها الممثل والمخرج علي آتاي .. والصورتين من داخل المستشفى .
وكانت هازال كايا قد رزقت بطفلها الأول ويدعى “فكرت” في نوفمبر من عام 2020، وذلك بعد مرور 9 أشهر على احتفالها بزواجها من علي آتاي الذي كان في فبراير 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. هازال كايا ترزق بمولودها الثاني وتكشف عن جنسه واسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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