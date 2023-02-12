بالصور .. هازال كايا ترزق بمولودها الثاني وتكشف عن جنسه واسمه

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 06:50 مساءً - أعلنت الممثلة التركية هازال كايا استقبالها لمولودها الثاني وهي “أنثى” صباح يوم أمس السبت في إحدى مستشفيات مدينة أسطنبول .

نشرت هازال كايا صورا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في إحداها وهي تحتضن طفلتها التي أطلقت عليها اسم “ليلى ثريا” وتقبلها .

وفي صورة أخرى ظهرت النجمة التركية وهي تحمل طفلتها بين ذراعيها وبجانبها زوجها الممثل والمخرج علي آتاي .. والصورتين من داخل المستشفى .

وكانت هازال كايا قد رزقت بطفلها الأول ويدعى “فكرت” في نوفمبر من عام 2020، وذلك بعد مرور 9 أشهر على احتفالها بزواجها من علي آتاي الذي كان في فبراير 2020 .