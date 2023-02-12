حلا شيحة تظهر بدون حجاب مع بناتها والجمهور يهاجمها

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في مقطع فيديو مع بناتها دون الحجاب وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأنها خلعت الحجاب.

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

ونشرت حلا شيحة مقطع فيديو لبناتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام إلا أنها ظهرت فيه وهي تقوم بالتصوير من خلال انعكاس صورتها في المرأة بدون حجاب.

وبمجرد نشر فيديو تفاعل رواد مواقع التواصل ومتابعيها معه حيث شكك البعض في أن هذا الفيديو تمهيد لخلعها الحجاب بينما لفت البعض الآخر إلى أنها لم تنتبه لانعكاس صورتها في المرآة.

وجاءت بعض التعليقات: "شكلك قلعتي الحجاب تاني" و"وإن شاء الله ما يكون تمهيداً لقلع الحجاب"، " حياتك الشخصية ما النا دخل بيها، بس الحجاب مش لعبة وصورتك اللي في الفيديو تمهيداً للمشاهد الذكي بعد شويه بنشوفك في مهرجان الجونة، ربنا يهديك ويهدينا".

وعلقت حلا شيحة على الفيديو مؤكدة على دور الأسرة في حياة الشخص للمرور بالأوقات الصعبة قائلة: "أنا أؤمن بقوة الأسرة، قوة الحب، قوة الطهارة والفرح، أعتقد أن الغد مكان رائع، وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة، وأوقات حزينة، وأحداث صادمة، لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر، ألقي نظرة على أبنائي وأرى حضورا ، فهم سعداء جدا بضحكاتهم من قلوبهم، يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا".

اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

يذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم كامل الأوصاف عام 206 والذي ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب ثم ارتدت النقاب وابتعدت عن الأضواء لسنوات قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، ثم تبتعد مرة أخرى وترتدي الحجاب بعد زواجها من الداعية الديني معز مسعود

تظهر حلا شيحة من وقت لآخر وتثير الجدل، في ظهورها على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ففي وقت سابق، أعلنت تبرؤها من فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني، وذلك بعد العرض، وطالبت نجوم الفن بأن يتقوا الله في الأعمال الفنية التي يقدمونها

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