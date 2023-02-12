شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تقدم أول حفل لها منذ 5 سنوات في Super Bowl الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى المغنية العالمية ريهانا أول أداء مباشر كبير لها منذ أكثر من خمس سنوات في عرض نهاية الشوط الأول من مبارة الـ Super Bowl، فجر الإثنين 13 فبراير الجارى، في تمام الساعة الـ 1.30 صباحًا بتوقيت مصر، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ريهانا

وستعود المغنية على الهواء مباشرة في ملعب ستيت فارم في جلينديل، حيث مضى أكثر من 2000 يوم منذ آخر عرض حى لها، وفي حديثها عن الحفل أكدت ريهانا قائلة: "إن Super Bowl هي واحدة من أكبر المسارح في العالم، إنه حلم الفنان أن يكون على مسرح بـ هذا الحجم، لكنه مرهق للأعصاب، حيث تريد تقديم الحفل بشكل صحيح، خاصة مع مشاهدة الملايين من حول العالم، وهم يشجعونك".

في العام الماضي ، أصدرت ريهانا أول أغنية منفردة جديدة لها منذ ست سنوات ، "Lift Me Up"، والتي ظهرت في الموسيقى التصويرية لـ Black Panther: Wakanda Forever.

تنطلق بطولة Super Bowl بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز يوم الأحد 12 فبرايرعلى قناة فوكس الساعة 6.30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 3.30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، وبالنسبة لمشاهدي المملكة المتحدة، تبدأ المباراة في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش عبر ITV وSky Sports.