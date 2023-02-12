يسرا عن هذا الفنان: “اشترى بيت جديد وقالي مش هلحق أخش البيت ده”

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 05:55 مساءً - تحدثت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنان الراحل علاء ولي الدين مستذكرة بعض المواقف التي جمعتهما، وذلك في إحياء الذكرى ال 20 على وفاته .

أكدت الفنانة يسرا في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري على أن علاء ولي الدين كان بمثابة أخ لها وشخص عزيز عليها وقريبا لقلبها .

تابعت: “كان إنسان عظيم وفنان وأنا كنت أعرف والده الله يرحمه ومامته والعيلة كلها، كان بالنسبالي أخ صغير واتصدمت يوم ما عرفت إنه اتوفى” .

وعن علاقتها به قالت: “أنا كنت بفضفض معاه ومرة واحنا في البروفات قالي أنا أمي زعلانة مني ومش هتصالحني غير لما انتي تكلميها، وفعلا كلمتها وصالحتهم على بعض” .

أضافت متحدثة عن الفنان الراحل: “كان نقي وطيب وراجل نضيف وبتاع ربنا وشئ عجيب إنه لما اشترى بيت جديد كلنا جبناله هدايا للبيت الجديد، فهو قالي يا سيفا أنا مش هلحق أخش البيت ده، قولتله متقولش كده بعد الشر وفعلا عمره ما دخل البيت كأنه كان عارف” .

واصلت: “هو كان تعبان بس مكنش عامل للتعب ده حساب ,, علاء كان صاحب صاحبه ومش أناني وشاطر وذكي في اختياراته لنفسه والحالة الكوميدية اللي بيقدمها وبيختار مخرجين كبار وبيعشق الشغلانة” .

أكملت يسرا: “متصدقيش إنه عدى 20 سنة، أنا مقدرتش أخش المسرح بعد وفاته ولحد النهاردة مع أني كنت بجري عشان أشوفهم وأقعد معاهم” .