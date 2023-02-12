فنان مصري شهير يتعرض للنصب في مبلغ 12 مليون جنيه

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 05:55 مساءً - حرر الفنان محمد فؤاد محضرا في قسم شرطة الشروق اتهم من خلاله مجموعة من الأشخاص بالنصب عليه في مبلغ تقدر قيمته 12 مليون جنيه .

حيث أوهمه هؤلاء الأشخاص بتكوين شركة عقارية يكون شريكا معهم بها وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق واستمروا بالمماطلة .

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة استعجال التحريات في واقعة دعوى محمد فؤاد بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه .