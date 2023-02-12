جولة داخل منزل نوال الزغبي الأسطوري.. ديكوره رائع وفيه مسبح خاص – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 05:55 مساءً - تعتبر النجمة الذهبية نوال الزغبي من أكثر الفنانات اللواتي يشاركن صورهنّ من داخل منازلهنّ، حيث تلجأ إلى نشر صورها قبل ذهابها لأي حفل أو مناسبة خاصة. كما لا تكترث بنشر صور طبيعية لها سواء بالملابس العادية او بالبيجاما، وتشاركها مع جمهورها الذي يحب أن يعلم كيف تعيش النجمة في منزلها وكيف هو ذوقها في الديكور.

موقع “الخليج 365” جمع لك الكثير من الصور في هذا الموضوع لتتعرف إلى ذوق نوال الزغبي في اختيارها ديكور منزلها الكائن في منطقة بصاليم في لبنان، والذي يمكن وصفه بالعصري الانيق.

منزل نوال الزغبي

تعد الأرائك العنصر الأساسي في ديكور غرفة المعيشة، لذلك يجب أن يتم اختيارها بعناية لتعطي الانطباع المطلوب الذي يتماشى مع المفهوم العام لديكور المنزل، كما وتمنح الشعور بالراحة والفخامة في نفس الوقت لمستخدميها.

البني والألوان الترابية العنصر الأساسي في الديكور

اعمدت النجمة الذهبية نوال الزغبي إلى الاستعانة بأريكة من الجلد البني في غرفة الجلوس، كما قامت بتنسيق هذه الاريكة الجلدية مع أرائك أخرى بألوان داكنة أيضا. ويمكن ايضا أن نرى أن لـ نوال في منزلها غرفة جلوس ثانية مفروشة بأثاث من الجلد الأبيض.

وكانت نوال في إحدى المرات قد قامت بنشر مقطع فيديو عبر «إنستجرام» صورت فيه إحدى غرف منزلها وهي تدندن أغنية للراحل عبد الحليم حافظ “أول مرة”. ويتميز ديكور منزل نوال بالعصرية والفخامة والألوان الهادئة كـ البيج والبني اللذين يمنحان الديكور الهدوء والسكينة.

تحف أثرية ومناظر طبيعية

لا تخلو غرف منزل نوال من التحف الأثرية، والمناظر الطبيعية المميزة والصور التذكارية، إضافة إلى النباتات الخضراء. ويبدو أن غرفة الجلوس التي يطغى عليها اللون البيج هي المكان المفضل للنجمة حيث تتابع المسلسلات التلفزيونية فيها.

وكون هذا اللون لا يخرج أبدًا من المنافسة وهو من الألوان التي تتناسب مع كافة العصور وكافة أنماط التصميم، اختارت نوال أثاث غرفة المعيشة مكوناً من مقاعد عدة باللون البيج الدافئ. أما بقية العناصر فقد عمدت غلى خلق نغمات رائعة من خلال استخدام ألوان الأرض الطبيعية على الجدران والأرضية.

مطبخ بالألوان معدنية

اختارت النجمة اللبنانيّة تصميماً عصريّاً لمطبخها بألوان ترابيّة مع لمسات من الألوان المعدنيّة. كما طغى عليه اللونين الأحمر والأسود المميزين، وغالباً ما تنشر نوال صورها وهي تحضر القهوة أو السندويشات في داخله.

مسبح خاص ومناظر طبيعية

منزل نوال الزغبي يطل على مناظر خلابة، ويتسم بحديقة ومسبح واسع حيث نراها دوما تقضي أوقاتا مميزة في باحتهما برفقة الكلاب التي تربيها.

أحدث أغاني نوال الزغبي

وعلى الصعيد الفني، طرحت النجمة الذهبية نوال الزغبي مع بداية عام 2023 فيديو كليب أغنية “أنا مش بتساب”، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

كما حققت الفنانة نوال الزغبي أكثر من 6 ملايين مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب “عكس الطبيعة” للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، ومكس وماستر محمد جودة.

كليب “عليه ابتسامة” لـ نوال الزغبي

كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

الخليج 365

الخليج 365