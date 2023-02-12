شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام موسم منتصف العام تحقق مليونًا و149 ألف جنيه.. ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أفلام السينما الـ7 المعروضة في السينمات إيرادات ليلة أمس السبت بلغت مليونًا و149 ألف جنيه، حيث يعرض أفلام نبيل الجميل، شلبى، أخى فوق الشجرة، المطاريد، 2 للإيجار، جروب الماميز، أنا لحبيبى، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات خصوصًا مع إجازات نصف العام، وجاءت الإيرادات كالتالى:

نبيل الجميل 179,558 جنيه

فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

المطاريد 115,422 جنيه

تدور أحداث فيلم "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

شلبى 127,738 جنيه

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

أخى فوق الشجرة 250,930 جنيه

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

2 للإيجار 24,524 جنيه

قصة فيلم قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.

فيلم أنا لحبيبى 379,265 جنيه

فيلم أنا لحبيبى بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

فيلم جروب الماميز 66,210 جنيه

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.