شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح أغنية "قفلوا علينا الباب" ويهديها لـ أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام وذلك بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.

وأكد مؤخرًا محمد عدوية، أنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام شخص بانتحال حساب باسمه، مشيرًا إلى أنه لايملك سوى صفحات رسمية باسمه.

وأضاف محمد عدوية، أن الفنان أحمد عدوية بخير وسيظهر معه خلال الفترة المقبلة في لايف على صفحته الرسمية ليطمئن الجمهور وأنه بحالة صحية جيدة.

وكان قد أصيب الفنان أحمد عدوية، بنزلة برد بسبب الأجواء الشتوية، ويذكر أن آخر اعمال عدوية أغنية "على وضعنا" لكل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية والنجم محمد رمضان، احتفالا برأس السنة الجديدة، وتقول كلمات الأغنية: إحنا في حتة وانتوا في حتة .. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل .. إحنا الواحد منا بستة .. يا ليل يا عيني يا لييييل .. خمسة علينا من العين

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.