شكرا لقرائتكم خبر عن كيم وكلوي كاردشيان ينشران صورًا لأطفالهما وأبناء عمومتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كيم وكلوى كاردشيان بأسرتهما وجيلها الأصغر فى منشورات مزدوجة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، وفقًا لموقع "ديلى ميل"، وجمع نجوم الواقع أطفالهم، بالإضافة إلى بعض أبناء عمومتهم، لالتقاط سلسلة من الصور على إنستجرام.



اسرة كيم وكلوى كارداشيان

ثلاثة من أبناء كيم مع ابنة كلوي، ترو، البالغة من العمر 4 أعوام، وأولاد أخت كورتني الأصغر بينيلوب، 10 أعوام، ورين، البالغ من العمر 8 أعوام، جنبًا إلى جنب مع حلم ابنة أخى روب، البالغة من العمر ستة أعوام.

تغيب عن الصورة نجل كلوى - المولود في أغسطس، على الرغم من أن جميع أفراد الأسرة لم يجتمعوا لالتقاط الصورة، أوضحت كلوى، 38 عامًا، أن هدفها هو جمع الجميع معًا.

علقت على منشورها: "عندما تكون القبيلة بأكملها في حالة رائعة ، فإن الحصول على صورة للقبيلة ستكون مهمتي هذا العام"، وأظهرت لقطات منفصلة الفتيات متجمعات ويرتدون ملابس متناسقة، بينما كانت North and Dream ترتدي ملابس سوداء بالكامل.

المنزل الجديد لكايلى كاردشيان

قد يكون جمع المجموعة بأكملها معًا أسهل عندما تكمل كايلى، 25 عامًا، البناء فى قصرها الضخم، الواقع بالقرب من المجمعات السكنية التى تسكنها كلوى ووالدتهما كريس، 67 عامًا.

اشترت مؤسسة مستحضرات التجميل كايلى العقار في عام 2020، لكنها سارعت منذ ذلك الحين في خططها لنقلها بعد الانفصال عن شريكها ترافيس سكوت قبل عدة أشهر.