عمرو دياب يعود للتسعينيات في عمل فني جديد (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الهضبة عمرو دياب في عمل فني جديد بالتزامن مع استمرار الإصدارات المختلفة لشتاء 2023، من خلال حملة إعلانية جديدة.

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ظهر عمرو دياب في إعلان جديد لصالح واحدة من كبار شركات المياه الغازية في العالم، بإطلالة شتوية جديدة مع أغنية جديدة من المقرر أنطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

https://www.instagram.com/p/CokAAXAJw3b/

جاءت إطلالة عمرو دياب بلوك الجاكت الجلد الذي اشتهر به في التسعينيات وانطلق به كصيحة في أزياء ذلك الحين، وسار على نهجه شريحة كبيرة من الشباب.

الأغنية التي سيتم طرحها ضمن الحملة الإعلانية من كلمات تامر حسين وتوزيع موسيقي لـ أحمد إبراهيم

طرح عمرو دياب أحدث أغانيه "مضحوك علينا"، التي سجلت

أكثر من نصف مليون مشاهدة

عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

كلمات محمد بوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم، تقول كلماتها:

"جالنا ناس بيفرحونا وأما نزعل بيشوفونا مالنا مش بيسمعونا كلام يزود همنا قلبهم بيحس بينا

وقتهم ده كله لينا حتى في غيرتهم علينا غيرة تفتح نفسنا ده احنا كان مضحوك علينا

طول حياتنا يا جدع كان بيتنكد علينا وفهمونا ده الدلع يجوا ويشوفوا الهنا ولا مايجوش بالسلامة

حد بعد ما يلقى راحته يفتكر تاني الوجع ناس بتطفي ناس وغيرها تديلك آخرها.