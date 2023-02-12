فبراير الكويت 2023| 4 نجوم في 48 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب أجواء فبراير الكويت 2023 من النهاية، بعد استضافته لكبار نجوم الأغنية العربية، على مدار الأيام القليلة الماضية.

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يأتي الفنان أصيل أبو بكر والفنان نوال الكويتية يوم الخميس الموافق 16 فبراير على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتأتي الليلة الختامية بين الفنان عبدالله الرويشد والفنانة إليسا يوم الجمعة الموافق 17 فبراير على مسرح الكويت أرينا.

احتفالات فبراير الكويت 2023

يتضمن احتفال هلا فبراير الكثير من الفعاليات والعروض والمهرجانات والحفلات الغنائية الرائعة

والمميزة التي يقوم بإحيائها عدد من أهم وأشهر نجوم الفن في الوطن العربي.

تشمل حفلات هلا فبراير 2023 في الكويت الكثير من الفعاليات والأمسيات والمسرحيات التي يتم التحضير لها احتفالًا بالعيد الوطني الكويتي.

بجانب الكثير من المباريات الودية المميزة التي تشارك فيها أفضل الأندية العربية والكويتية، وإقامة الكثير من النشاطات الرياضية والبطولات الرائعة في سوق دبي الحرة، وذلك مثل رياضة التنس.