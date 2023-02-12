موعد انطلاق والقناة الناقلة لمسلسل "الأصلي"

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض في الثامنة مساء، اليوم الأحد، أولى حلقات مسلسل "الأصلي" للنجمة ريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يذاع عبر شبكة قنوات dmc.

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أحداث مسلسل "الأصلي"

ويشار إلى أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة سيد سليم الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

أبطال مسلسل "الأصلي"

العمل بطولة ريهام عبدالغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.