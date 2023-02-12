تفاصيل وموعد انطلاق العرض المسرحي "ميمو".. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر النجم أحمد حلمي، وصناع مسرحية "ميمو"، في مواصلة البروفات على أحد مسارح القاهرة، استعدادًا لعرضها يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الجاري، على مسرح محمد العلي بالمملكة العربية السعودية.

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تفاصيل مسرحية "ميمو"

يشار إلى ان العرض بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هنا شيحة، أحمد رزق، محمد رضوان، تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

يذكر ان تدور أحداث العرض في إطار ممزوج بين الكوميديا والتراجيديا، ويصاحبه استعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية تم تجهيزها بمواصفات عالمية.

جدير بالذكر ان آخر عرض مسرحي قدمه النجم أحمد حلمي، كان بعنوان

"حكيم عيون" عام 2001، مع نجم الكوميديا الراحل علاء ولي الدين.

تدور أحداثها حول عائلة تتكون من الأخ الأكبر نادر التمرجي في إحدى العيادات، ولكنه يخدع أخوته ويخبرهم بأنه يعمل طبيب عيون، وحلمي يغني في الأفراح، ومحفوظ ما يزال يدرس، وثابت العم الذي يتعاطى الحشيش دون دفع ثمنه فيعطي تاجر الحشيش كرسي أثري كثمن للحشيش فيعلموا أن هذا الكرسي أثري فيبحثوا عنه.