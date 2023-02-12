زلزال تركيا وسوريا يبرز الوجه الآخر للفن (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تكاتف الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية للوقوف بجانب ضحايا الزلزال المدمر، الذي أصاب دولتي تركيا وسوريا، والذي خلف آلاف القتلى والمصابين وأضرارًا جسيمة بالمراكز الحيوية هناك.

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نجوم يساندون ضحايا الزلزال:

قدم عددٌ كبيرٌ من رموز الفن مساعدات مالية ضخمة لمتضرري الزلزال، الذين تبرعوا بأجورهم كاملةً في حفلاتهم لصالح الجمعيات الخيرية المنوطة بتقديم تلك المساعدات لمحتاجيها، وجاءت القائمة كالآتي:

أعلنت الفنانة نانسي عجرم بالتبرع بأجرها بالكامل في أحدث حفلاتها الغنائية بمهرجان فبراير الكويت.

تبرّعت الفنانة أصالة بأجرها في حفلها الأخير لضحايا زلزال سوريا

تبرع الفنان تيم حسن بمبلغ قدره 107 ملايين ليرة، بجانب الفنانة بلقيس فتحي التي تبرعت بأجرها كاملًا من حفل

القرية العالمية بدبي.

وأعلنت نجوى كرم بتبرعها بمبلغ 2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري في الخروج من أزمته بعد الزلزال.

وانضم الفنان تامر حسني لصفوف جمعية الهلال الأحمر، بإمداد المتضررين بكامل المواد الضرورية في تلك الظروف القاسية التي يمرُّ بها الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال.

وقاربت حصيلة القتلى 22 ألف قتيل، وتخطى عدد المصابين حاجز الـ 80 ألف مصاب، وتتضافر جهود رجال الحماية المدنية في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، ومواصلة إمدادهم بالطعام والأموال.