محمد فؤاد يتعرض لواقعة نصب واحتيال ب 12 مليون جنيه

تعرض المطرب محمد فؤاد، لواقعة نصب واحتيال من قبل عدد من الأشخاص، والذين استولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه، بعدما أوهموه بإنشاء شركة عقارية، ورفضوا منحه دفعات الأرباح المتفق عليها، وبدأت جهات التحقيق المصرية فحص البلاغ المقدم من فؤاد، وتبين أن الواقعة تعود لشهر مايو من العام الماضي.

جهات التحقيق تلقت بلاغاً يحمل رقم 19426 من محمد فؤاد تم تحريره في قسم شرطة الشروق، أشار فيه إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي 2022، واتهم مجموعة من الأشخاص أنهم مارسوا أعمال النصب والاحتيال وأوهموه بتكوين شركة عقارية، يكون له نسبة بها، فـاستولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه.

تفاصيل واقعة النصب

وكان محمد فؤاد قد اتفق مع مجموعة من الأشخاص على تكوين شركة عقارية، وكان من المفترض أن يتحصل الفنان على نسبة من أرباح هذه الشركة شهريًا أو كل 3 أشهر.

وماطل المتهمون المطرب محمد فؤاد في حصوله على نسبة الأرباح المتفق عليها، بحجة أنه لم يتم جمع المبلغ المتفق عليه، وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، استعجال التحريات في الواقعة.

وفي سياق أخر يستعد محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي في ألمانيا بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، حيث يقام الحفل في العاصمة الألمانية برلين يوم 17 فبراير الجاري، بتذاكر مجانية للسيدات.

محمد فؤاد يقدم أول حفل في ألمانيا

ويغني فؤاد في ألمانيا للمرة الأولى في مسيرته، حيث يأتي الحفل عقب سلسلة من الحفلات التي يحييها بداية من يوم 11 فبراير بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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