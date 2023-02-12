كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 02:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمصارع والممثل الأمريكي جون سينا وهو يرتدي ملابس نسائية في إطلالة غريبة وغير مألوفة .
فظهر جون سينا في الصور مرتديا تي شيرت باللون الأسود وتنورة قصيرة فوق الركبة بالأبيض والأسود وحذاء بكعب عالي، كما وضع مكياجا .
واتضح أن ظهوره بهذه الإطلالة من كواليس تصويره لفيلم جديد يحمل اسم “Ricky Stanicky”، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي .
ويشارك جون سينا في بطولة الفيلم كلا من: زاك إيفرون ووليام ميسي، ويتم تصوير مشاهده في ملبورن بأستراليا، على أن يتم طرحه عبر منصة أمازون برايم .
كانت هذه تفاصيل خبر بتنورة وكعب عالي وماكياج .. جون سينا يثير الجدل في أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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