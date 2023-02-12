بتنورة وكعب عالي وماكياج .. جون سينا يثير الجدل في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 02:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمصارع والممثل الأمريكي جون سينا وهو يرتدي ملابس نسائية في إطلالة غريبة وغير مألوفة .

فظهر جون سينا في الصور مرتديا تي شيرت باللون الأسود وتنورة قصيرة فوق الركبة بالأبيض والأسود وحذاء بكعب عالي، كما وضع مكياجا .

واتضح أن ظهوره بهذه الإطلالة من كواليس تصويره لفيلم جديد يحمل اسم “Ricky Stanicky”، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي .

ويشارك جون سينا في بطولة الفيلم كلا من: زاك إيفرون ووليام ميسي، ويتم تصوير مشاهده في ملبورن بأستراليا، على أن يتم طرحه عبر منصة أمازون برايم .