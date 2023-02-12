نضال الشافعي يتصدر تريند جوجل بسبب جنسيته

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 02:52 مساءً - تصدر الفنان نضال الشافعي تريند محرك البحث “جوجل” بعد حديثه عن جنسيته التي أثارت جدلا بين المتابعين .

حيث يعتقد البعض أنه غير مصري بسبب اسمه وظهوره في فيلم “الديلر” وهو يتحدث باللغة التركية والعراقية .

أكد نضال الشافعي في لقاء ببرنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد” على أنه مصري الجنسية، كما تعود نشأته إلى محافظة المنوفية .

وعلق على ذلك قائلا: “يمين بالله مصري ومنوفي .. كان بسبب الاسم و”الديلر” مع أخويا النجم الكبير أحمد السقا، وكان بسبب شوية الألوان الملخبطة دي” .

وفي سياق آخر تحدث نضال الشافعي عن أكثر أدواره التي لاقت اعجابا كبيرا ومازالت في أذهان الجمهور، وهما دوره في مسلسل “تامر وشوقية” ومسلسل “فرقة ناجي عطا الله” .

تابع: “هما الاتنين وجهان لعملة واحدة ويمكن كمان اشتراكي مع أستاذنا الكبير، النجم العظيم ربنا يديله ألف صحة وعمر على عمره عادل إمام في فرقة ناجي عطا الله كان نقلة نوعية في حياتي” .