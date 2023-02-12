شبه كبير يجمع بينهما.. شاهد “فريال” إبنة فايزة أحمد وزوجها الفنان الشهير – (صور نادرة)

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 02:52 مساءً - الفنانة فايزة أحمد هي واحدة من أهم مطربات الوطن العربي ونجمات الزمن الجميل، بالإضافة إلى أنها قصة كفاح بدأت منذ الصفر، وراء حلم الغناء لكنها لم تجد الراحة في حياتها، كانت أحب الأوقات بالنسبة لها هي لحظات وقوفها أمام الميكرفون من أجل الغناء، كافحت حتى تظل اسم باقي بعد الرحيل وهو ما كان.

وبطبيعة الحال شغلت الحياة الشخصية والعائلية للفنانة جمهورها ومحبيها، ولم يكن لدى الفنانة اي اعتراض فكثيرا ما كانت تنشر الصحف والمجلات صور لها مع افراد عائلتها وبالتحديد ابنتها الوحيدة “فريال نعامي”.

“فريال نعامي” إبنة فايزة أحمد

فريال نعامي هي ابنة المطربة الراحلة فايزة أحمد التي تزوجت من المطرب والملحن أحمد السنباطي نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطي وأنجبت منه ولدا وبنتا هما: رياض وفايزة التى اسمتها على اسم والدتها.

في تصريحات صحفية قالت فريال نعامي: أمي دائماً معي لا تتركني لحظة وأشعر أن روحها في كل مكان، أنا ابنة عمرها كما كانت تقول لي عندما تدللني تأخذني في حضها وأنا صغيرة وتقبلني، فهي أنجبتني وعمرها أربعة عشر عاماً فقط فكانت الأم والأخت والصديقة بالنسبة لي، ولم تحرمني من أي شيء.

وتابعت: ألحقتني بمدارس داخلية فرنسية وعلمتني البيانو والباليه، وكانت تشتري الكتب والقصص لي لأكون فتاة مثقفة، وعندما أسافر معها إلى أي بلد تأخذني وتشتري لي ملابس وأحذية ماركات عالمية، وتقول لي اختاري يا حبيبتي أحب أن أراك سعيدة دائماً.

وتحدثت فريال عن أمها وقالت: ولدت أمي عام 1934 في صيدا بلبنان، فهي من عائلة الرواس الشهيرة هناك، جدي أحمد الرواس كان صاحب جاكوزي جميل حالياً في صيدا، فهي المدينة التي شهدت طفولة أمي الأولى، ثم انفصل جدي عن جدتي وحرمت أمي من السند وحنان الأب، وجدتي لبنانية تحب الغناء والموسيقى، وكانت الداعم الأول لأمي في حبها للغناء منذ طفولتها. أما جدي فكان لبنانياً أيضاً ولكنه اعترض على أن تعمل أمي كمطربة إلا أنها سرعان ما أقنعته عنا بدأت كمطربة محترفة بعد ذلك.

وتابعت: أبي سوري جاء من حلب إلى لبنان وكانت أمي عمرها في ذلك الوقت ثلاثة عشر عامًا، عرف عليها كمطربة هاوية لدى رئيس الإذاعة اللبنانية نجاح إسلام الذي قدمها إلى أبي، وقال له “هذه البنت الصغيرة موهوبة شوف يطلع منها إيه”، وكان أبي في ذلك الوقت يدرب الهواة على الغناء في الإذاعة، والوقوف على المسرح ويملك أيل هيلتون إلى جانب أنه فنان يكتب كل الأغاني ويمثل مسرحيات ويؤدي منولوجات.

وأضافت: تزوج أبي من أمي وأخذها إلى حلب، وبدأت تجتاز امتحانات عديدة للغناء، ونجحت في سوريا ثم أنجبتني ولم يستمر الزواج أكثر من عامين فقط؛ لأن جدتي لأمي اكتشفت أن أبي متزوج قبل أمي وله من الأبناء توأمان وكان ذلك سبباً للانفصال.

ووصفت أمها: قائلة طيبة القلب وحنونة، وكنت أذهب معها إلى جميع حفلاتها وبروفاتها، تحب عملها كثيراً، وكانت قبل أي حفلة بيوم في حالة توتر وقلق كبير، وأتذكر عندما كانت تسجل أي أغنية كانت تخلع حذاءها لتقف وهي مستريحة، وتقوم بنفسها بعمل مونتاج الأغنية في إستوديوهات الإذاعة، وقبل أي حفلة كانت تهدئ نفسها بالصلاة وقراءة القرآن، وكان يسعدها كثيراً قول الجمهور أثناء الحفلة “الله يا فايزة” فتنسى أي تعب أو قلق.

زيجات فايزة أحمد

وعن أزواج فايزة أحمد قالت ابنتها الوحيدة فريال نعامي: أبي هو عمر نعامي كان سوري الجنسية، وصاحب فندق هيلتون ومركز تجميل ويقال عليه من أهم رجال الأعمال الفنانين في ذلك الوقت، وبعد طلاقها تزوجت من مختار العابد، وكان ضابطاً بالجيش السوري وبعد طلاقهما، تزوجت بعد ذلك من عازف الكمان عبد الفتاح خيري لتأخذ الإقامة في مصر.

ثم عادت مرة أخرى لتتزوج من مختار العابد لكنها كانت مشغولة بفنها، ولم تكن متفرغة للحياة الزوجية وفشلت مرة أخرى حياتها معه، ثم تم الطلاق للمرة الثانية وبعده تزوجت من حب عمرها عمو محمد سلطان زواج استمر سبعة عشر عاماً، وبعد طلاقها تزوجت من ضابط وكانت أسوأ زيجة استمرت شهوراً قليلة ثم عادت مرة أخرى لعمو محمد ورحلت بعدها بأسبوعين.

مسيرة فايزة أحمد

بدأت الفنانة الراحلة فايزة أحمد مسيرتها الفنية من خلال الإذاعة في سوريا ثم الإذاعة في القاهرة، قدمت العديد من الأغاني كما أن رصيدها من الأفلام السينمائية المصرية هو سبعة أفلام من أبرزها فيلم “تمر حنة” والذي تم عرضه في عام 1957، وآخر أفلامها هو فيلم “منتهى الفرح” في عام 1963، أما الأغاني فقد سجلت أكثر من 300 أغنية، كذلك لعبت فايزة أحمد دور البطولة في أوبريت مصر بلدنا والذي أقيم على مسرح البالون.

وفاة فايزة أحمد

أصيبت الفنانة فايزة أحمد في سنواتها الأخيرة بمرض سرطان الثدي مما دفعها للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، عادت إلى مصر مرة أخرى لكي تستأنف رحلة العلاج، ولكن بعد أن ساءت حالتها اضطر الأطباء لنقلها إلى مستشفى المعادي العسكري ومعها زوجها الملحن محمد سلطان، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت على صدره في سبتمبر عام 1983 عن عمر يناهز 53 عام.

أفلام فايزة أحمد

فيلم “امسك حرامي” في عام 1958.

فيلم “ليلى بنت الشاطئ” في عام 1959.

فيلم “أنا وبناتي” في عام 1961.

فيلم “منتهى الفرح” في عام 1963.

أغاني فايزة أحمد

أغنية “أحبه كثيراً”.

أغنية “يا غالي عليا”.

أغنية “ست الحبايب”.

أغنية “أنا قلبي ليك ميال”.

أغنية “وقدرت تهجر”.

أغنية “تهجرني بحكاية”.

أغنية “رسالة من امرأة”.

أغنية “خليكوا شاهدين”.

أغنية “بيت العز”.

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