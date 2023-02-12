أول ظهور لابناء الممثل الأردني منذر رياحنة الثلاثة.. ابنته الكبرى فاتنة الجمال ونجله نُسخة طبق الأصل منه! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 02:51 مساءً - دائمًا ما يهتم الجمهور بالفنانين الذين يحبهوم ويحبون التعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذي يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال. وعلى الرغم من تفضيل بعض المشاهير إبعاد أبنائهم خارج دائرة اهتمام وسائل الإعلام، التي دائما ما تسعى إلى تسليط الضوء عليهم، إلا أن كثيرين منهم ظهروا بصورة أو بأخرى تداولها النشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا.

أبناء منذر رياحنة

ومن بينهم ابناء الفنان الأردني منذر رياحنة، اللذين ظهرا في عدة صورة نشرها مسبقًا والدهما الفنان عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام».

يُشار أن منذر رياحنة تزوج من السيدة أريج مصطفى في عام 2008م، واستمر زواجهما إلى مدة 12 عام إلى الآن، وقد أنجبا ثلاثة من الأبناء: ولد وهو (رايان) وبنتين الكبرى (وجد) والصغرى(إميليا).

الظهور الأول لإبنة منذر رياحنة الصغرى

وكانت ابنته الصغرى “إميليا”، قد خطفت الأنظار بأول ظهور لها على الأضواء حيث اقتحمت مقابلة والدها في برنامج ET بالعربي، التي أجراها مؤخرًا وتقمصت شخصية المذيعة وحاورته بطرافة لافتة، كذلك قامت بتقييم أعماله الدرامية.

كما أعربت الطفلة أماليا ردا على سؤال لمقدم البرنامج، عن اعجابها بأعمال والدها وبينها مسلسلات “الاجتياح”، “خطوط حمراء”، و”البيت الكبير”.

يذكر ان أماليا لم تظهر سابقا على الأضواء حيث يحرص والدها منذر رياحنة على خصوصية عائلته ونادرًا ما يقوم بنشر الصور لأفراد أسرته.

من هو منذر رياحنة؟

منذر رياحنة هو فنان أردني الجنسية، ويعتبر واحد من الممثلين المشهورين في العالم العربي، وتم اشتهاره بتقديم الكثير من أهم الأعمال المثيرة، وتم ارتباطها بالدراما والتشويق، ويعد واحد من الممثلين الأردنيين، فإن المشوار الفني له بدأ خلال عام 1995م، وتم استمراره بأداء العديد من الأعمال الفنية الجميلة والرائعة، بحيث ولد في 4 أغسطس1979م في مدينة إربد في دولة الأردن، واعتنق الديانة الإسلامية.

درس منذر رياحنة في مجال الإخراج المسرحي والتلفزيوني، وتم بدءه للتمثيل أثناء فترة الدراسة على مسرح جامعة اليرموك، بحيث شارك في الكثير من الأعمال في التلفزيون والسينما بعد أن تخرج من الجامعة عام 2004م، وقد شارك في الكثير من الأعمال الدرامية السورية والمصرية والأردنية.

سبب أدائه لأدوار الشر

منذر رياحنة، كشف خلال لقائه في برنامج “صباح العربية”، والمذاع عبر فضائية “العربية”، سبب عن تجسيده أدوار الشر في معظم أعماله، قائلًا: “قدمت الخير محدش شافه، الشخصية من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر، وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف”.

مطالبات بسحب الجنسية الأردنية من منذر رياحنة

من ناحية أخرى، أثار الفنان منذر رياحنة حالة من الجدل الواسع بعد عرض فيلمه “الحارة” فى الأردن وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الغليان داخل المجتمع الأردني حيث يرونه من الأفلام التي تسيء إليهم.

ووصل الأمر بمطالبة البرلماني الأردني سليمان أبو يحيى بسحب الجنسية الأردنية من منذر رياحنة خاصة بعد تعليقة وتبريره لعرض الفيلم قائلا أن الفيلم يجسد الواقع فى المجتمع الأردنى وهو ما ذكرته عدد من المواقع الأردنية.

وتعرض فيلم الحارة لهجوم شرس بعد عرضه على منصة نتفلكس حيث رأى البعض أن الفيلم يضم مجموعة من الألفاظ النابية.

أحدث أعمال منذر رياحنة

“فيلم الحارة”، هو أخر اعمال منذر رياحنة وحصل الفيلم على إشادات واسعة خلال جولات عروضه شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم الحارة في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخصًا مبتزًا مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

ويضم فيلم الحارة عدد من الفنانين المميزين منهم: عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي، فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وآخرين.

منذر رياحنة في رمضان 2023

انضم الفنان الأردني لأسرة مسلسل “السجل الأسود“، المقرر طرحه في موسم رمضان 2023 المقبل وذلك بعد ترشيحه من قبل مخرج العمل جميل جميل المغازي، وتأليف ياسر بدوي، وانتاج عاصم المنياوي.

ويشارك في مسلسل السجل الأسود العديد من الفنانين، منهم، خالد سليم، ومي سليم، وهالة فاخر، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وحازم إيهاب، وأحمد عبدالله محمود.

جاء ذلك بعد أيام من اعتذار أحمد فهمي عن مسلسل «السجل الأسود» بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «بين السطور» مع صبا مبارك، كشف المخرج جميل جميل المغازي عن تعاقده مع خالد سليم للقيام بدور البطولة، ومن المُقرر انطلاق التصوير بالقاهرة نهاية الأسبوع المُقبل.

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