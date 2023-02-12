شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تتبرع للمتضررين من الزلزال فى سوريا: محتاجين كل الدعم والحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة هالة صدقى، تبرعها للشعب السورى وإرسال مساعدات لإنقاذهم بعد التداعيات الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر.

ونشرت هالة صدقى، صورة من التبرعات عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت هالة قائلة: "هدية بسيطة وبسيطة جدًا لأطفالنا في سوريا، وللأسف عمري ما قلت أنا بتبرع بأيه لأن اللي الإيد اللي بتعطي باليمن لا تراها الشمال، ولكن حبيبت أقولكم أني أطفال سوريا ربنا أحياهم من جديد ومؤكد محتاجين كل الحب والاهتمام والدعم، البوست ده مجرد تذكره لكل الشعوب لإنقاذ ولادنا وأهالينا من سوريا، البشرية والإنسانية ليس لها علاقه بالسياسة.. أرجوكم".



هالة صدقى

وكرمت النجمة هالة صدقى، فى حفل افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما كرم النجم محمد رمضان، وأقيم حفل الافتتاح السبت الماضى فى معبد الأقصر.

وتشارك هالة صدقى في مسلسل "العمدة"، يعرض فى دراما رمضان 2023 و من بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.