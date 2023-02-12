شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز على ريد كاربت حفل توزيع جوائز Goya 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز أثناء تواجدها على الريد كاربت لحفل توزيع جوائز Goya 2023، وذلك من خلال ارتدائها فستان مميز من Dolce and Gabbana أثناء حضورها الحفل في إسبانيا بداية الأسبوع الجارى.

بينيلوبى كروز والتي تبلغ 48 عامًا من العمر تألقت في الحدث المرموق الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض FIBES في إشبيلية.



بينيلوبى كروز

جدير بالذكر أن بينيلوبي كروز فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، ضمن حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78 فى العام قبل الماضى.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.



النجمة الإسبانية

وفى نفس العام 2021 رحلت الفنانة الإسبانية بيلار بارديم، والدة الفنانة خافيير بارديم وحماة النجمة بينيلوبي كروز، عن عمر يناهز 82 عامًا وقتها، وأكد أبناء الممثلة الراحلة خافيير وكارلوس ومونيكا الخبر في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشره موقع جاست جيرد أعلن فيه عن وفاتها.