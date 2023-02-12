علا غانم| قصة أزمتها وإصابتها بارتجاج في المخ

ياسر رشاد - القاهرة - الفنانة علا غانم، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية نتج عنها دخولها المستشفى وإصابتها بارتجاج في المخ وكسور ونزيف داخلي.

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وكانت توجهت "علا" برسالة للمجلس القومي للمرأة تستغيث من زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتضمنت رسالة "علا" كالتالي : "أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".

أزمة علا غانم مع زوجها

يشار إلى أن الفنانة علا غانم كانت رفعت دعوى خلع ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، فى محكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك نظرا لوجود خلافات كييرة بينهما.

وفي 20 مارس 2018، قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، بعد تصالحهما.