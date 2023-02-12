تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل "وبينا ميعاد"

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وبينا ميعاد"، إعجاب جمهور السوشيال ميديا، ماجعلها تتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

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شهدت الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث، أهمها تصالح نادية (شيرين رضا) مع والدها، بعدما علمت بقصة زواجه من جميلة (نادية رشاد)، وإخلاصة لزوجته الأولى حتى وفاتها، كما تنتهي أيضًا خلافاتها مع شقيقها رمزي (مدحت صالح).

فيما تخبر أروى والدها بعلاقتها بـ علي نجل حسن (صبري فواز) طليق والدتها نادية، وعلى الفور يتوجه والدها لمنزل حسن ويطلب يد علي لابنته.

ويقوم أبناء حسن ونادية بوضع خطة لعودتهم مرة أخرى، ليتفاجئ ويتحدثان عن علاقتهما السابقة، فينتهي الخلاف ويقرران العودة مرة أخرى.

تفاصيل مسلسل "وبينا ميعاد"

تدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب وعائلة نادية الذى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، وسوف نرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البعض عندما يتعرفا على بعضهم.

"وبينا ميعاد" تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.